Stadio della Roma | indagato anche assessore sport Campidoglio Daniele Frongia

Tangenti per il nuovo Stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia| : L’accusa è di corruzione nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito

Stadio della Roma Baldissoni – Il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito da questa mattina è nel carcere Romano di Regina Coeli per corruzione e traffico di influenze illecite: per la procura di Roma e per il gip Maria Paola Tomaselli avrebbe messo a disposizione la sua funzione e sfruttato la sua rete di conoscenze

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo Stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

"Pensare che De Vito era contrario allo Stadio della Roma..." : "Pensare che De Vito, da quel che mi ricordo, era addirittura contrario alla costruzione dello stadio della Roma...". Paolo Berdini osserva con amarezza e dolore questa ennesima Caporetto giudiziaria, politica e morale della città di Roma, dopo l'arresto per corruzione del presidente del consiglio comunale capitolino, Marcello De Vito, M5s. Berdini per poco più di sei mesi è stato l'assessore all'Urbanistica della giunta ...

Stadio della Roma - una telenovela lunga 5 anni : di Carlo Intini L'arresto questa mattina del presidente dell'assemblea capitolina di Roma, Marcello De Vito , e di altre tre persone con l'accusa di corruzione nell'ambito delle procedure connesse con ...

Nuovo Stadio della Roma - arrestato il presidente del consiglio comunale De Vito (M5s) : L'esponente 5 Stelle avrebbe favorito, in cambio di elargizioni, il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del Nuovo stadio della Roma

De Vito arrestato per corruzione nell'inchiesta sullo Stadio della Roma : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito è stato arrestato questa mattina dai carabinieri con l'accusa di corruzione nell'ambito della inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli, l'esponente del Movimento 5 stelle avrebbe accettato tangenti da

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione sullo Stadio della Roma : «Sfruttamo 'sta cosa almeno 2 anni» : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio: carabinieri a caccia di documenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Il grillino De Vito arrestato per corruzione : presunte tangenti sullo Stadio della Roma : Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sul Movimento 5 Stelle e su Virginia Raggi. Questa mattina il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito è, infatti, finito in manette con l'accusa (pesantissima) di corruzione. Secondo gli inquirenti, che stanno portando avanti l'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ci sarebbero in ballo tangenti legate alle autorizzazioni per alcuni progetti immobiliari. Insieme a lui sono finiti agli ...

