Squalifica Ronaldo | UFFICIALE oggi la sentenza della Uefa

Squalifica Cristiano Ronaldo - è il giorno della verità dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo attende di conoscere la sanzione che l’Uefa potrebbe comminargli a seguito dell’esultanza durante Juventus-Atletico Madrid Per Cristiano Ronaldo è giunta l’ora di conoscere l’eventuale sanzione a seguito del brutto gesto rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid durante la vittoria della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. In questi giorni si è fatto un gran parlare della ...

Cristiano Ronaldo - Squalifica o multa : cosa rischia il 7 della Juve : Il 21 marzo Cristiano Ronaldo e la Juventus conosceranno il verdetto della commissione disciplinare dell'Uefa dopo il caso del "gestaccio" del portoghese al termine di Juve-Atletico. Si va dalla ...

Bernardeschi : 'Follia Squalificare Cristiano Ronaldo. Spero diventare simbolo dell'Italia' : II pensiero della notte magica di Champions contro l'Atletico che lo ha visto protagonista è vivo più che mai. "Credo che la testa sia fondamentale, gira tutto intorno a quella, anche a livello fisico"...

Calcio - Federico Bernardeschi : “L’Italia ha un gruppo di talento. Una follia Squalificare Ronaldo” : Federico Bernardeschi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Finlandia, esordio dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Il giocatore della Juventus ha esordito davanti ai giornalisti parlando proprio dell’attuale momento della Nazionale: “Qualcosa abbiamo già fatto intravedere, nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Si è creato un bellissimo gioco, ...

