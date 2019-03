optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Mentre si fa ancora attendere ildi inediti, che a tre anni dal precedente non ha ancora unné una data d'uscita,ildi undi, apparso sul database BMI, Broadcast Music Incorporated.Sul sito è stata registrata una nuova canzone attribuita acome interprete, che si intitola Gwan Look Pon It. A lavorare alla canzone è stata una squadra di compositori ed autori, tra i quali anche collaboratori del precedentedi.Figurano, ad esempio, Jon Asher, che ha lavorato con Britney Spears, Jon Mills, già autore per Iggy Azalea, Khalid e Shakira, Knox Brown, che ha lavorato con Jess Glynne, e poi Garfield Spence e Rachel Derrus, che avevano lavorato conad alcuni brani dell'ANTI del 2016.Ildi questa traccia non è il solo ad essere emerso in questi mesi di fervidi preparativi per la nuova ...

OptiMagazine : Spunta il titolo di un altro inedito di #Rihanna, ma del nuovo album nemmeno l'ombra - leonessa1967 : RT @d_gerbino: Esempio di #FakeNews ad opera dei soliti scribi sorosiani de @LaStampa - un articolo sulle armi ma nel titolo spunta 'legitt… - d_gerbino : Esempio di #FakeNews ad opera dei soliti scribi sorosiani de @LaStampa - un articolo sulle armi ma nel titolo spunt… -