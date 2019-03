Speciale Chi l' ha visto? | anticipazioni puntata 21 marzo 2019 | il programma indaga sulla

David Speciale a Francesca Lo Schiavo : Francesca Lo Schiavo riceverà il David speciale nel corso della 64a edizione dei Premi David di Donatello che si terra' mercoledì 27 marzo

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Speciale Chi l'ha Visto? e Atlantide a 25 anni dalla scomparsa : Un appuntamento speciale con Chi l'ha Visto? di giovedì per indagare ancora sull'omicidio dei due giornalisti Rai. Era il 20 marzo 1994 quando arrivò la notizia della morte della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin in un assalto armato per le strade di Mogadiscio, in Somalia. Erano gli anni caldi delle missioni italiane in Somalia e quell'omicidio è sempre rimasto senza mandanti e senza spiegazioni, nascosto da ...

PATTO ITALIA-CINA/ Quell'interesse Speciale di Pechino per il porto di Palermo... : PATTO Italia Cina? Il Presidente Xi Jinping farà tappa anche in Sicilia durante la sua visita in Italia. Sembra anche per concludere importanti affari.

Domenica In - ecco chi ha scelto la Venier per la Speciale puntata sui papà : Per Domenica In quella di domani 16 marzo sarà una puntata interamente dedicata alla festa del papà vista la prossimità con la ricorrenza. Come anticipato da TvBlog, Mara Venier accoglierà nel salotto Domenicale di Rai1 Romina jr. e Cristel Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, le quali si racc

Emanuela Titocchia : "Ho un rapporto Speciale con un ragazzino di 14 anni" : A Mattino Cinque , una sconvolgente dichiarazione di Emanuela Titocchia ha lasciato tutti a bocca aperta: 'Ho un rapporto speciale con un ragazzino di 14 anni'. Argomento del dibattito era la storia ...

Emanuela Tittocchia ammette di avere un rapporto Speciale con un 14enne : Emanuela Tittocchia, ospite a Mattino 5, ha parlato di un rapporto speciale con un ragazzino quattordicenne, figlio di amici. L'attrice ha chiarito subito la natura pura del suo rapporto, privo di qualsiasi implicazione di tipo sentimentale o fisico. La Tittocchia ha chiarito di aver parlato anche con la madre del ragazzo della sua amicizia con lui. Emanuela ha ammesso che vorrebbe che il suo uomo ideale fosse come il quattordicenne ovvero fosse ...

Sci - Shiffrin in testa nella prima manche dello slalom Speciale di Spindleruv Mlyn. Solo decima Chiara Costazza : prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo. La più forte ancora davanti, le azzurre lontane dal podio. La statunitense Mikaela Shiffrin in 49,33 è al comando a Spindleruv Mlyn. Dietro di lei, in una gara sotto una fitta nevicata dopo la ...

Rally Messico 2019 : Esapekka Lappi si impone nella prima Speciale. Ogier chiude terzo : Ha preso il via nella notte italiana la terza prova del Mondiale 2019 di Rally e, dopo i paesaggi invernali ed innevati degli appuntamenti di Montecarlo e della Svezia, è il momento dello sterrato in Messico su percorsi lungo i quali gli equipaggi saranno messi a dura prova per via delle alte temperature e anche dell’altimetria, tenendo conto della zona montuosa della Sierra de Lobos e della Sierra Guanajuato, laddove si potranno ...

Legge 104 : patente Speciale e sospensione - quali rischi ci sono : Legge 104: patente speciale e sospensione, quali rischi ci sono patente speciale per Legge 104, cos’è Chi è titolare di Legge 104 e ha una invalidità determinata da una specifica patologia può guidare e in caso avere agevolazioni previste nel settore auto? Bisogna fare chiarezza sull’argomento, perché non sempre risulta chiaro. Risulta però evidente che chi soffre di disturbi che inficiano negativamente sulla guida può essere un ...

TirchioTreni - ecco la bellissima sorpresa pensata per un 8 marzo Speciale : Signori ma soprattutto signore, dopo la grande iniziativa Trenitalia non potevamo star fermi a guardare. ecco quindi che la nuova linea ferroviaria TirchioTreni ha deciso di pensare a voi in un giorno speciale, quello della Festa della donna. Il prossimo 8 marzo salirete su un convoglio TirchioTreni? Bene, ecco cosa dovete fare per accaparrarvi l’imperdibile premio che abbiamo pensato per voi: Se siete passeggeri della carrozza monoposto ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e Rocco si sposano? La richiesta Speciale sulle scale del Castello : FUNWEEK.IT - Maria De Filippi ha dato vita a una sorta di spin off dello speciale di U&D - La scelta puntando su due dei personaggi di spicco del Trono Over, Gemma Galgani e Rocco Fredella,...

