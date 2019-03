Spazio | Missione Beresheet | la Luna è sempre più vicina

Spazio : la Nasa potrebbe usare razzi commerciali per prossima missione Luna : La Nasa potrebbe usare razzi commerciali per la prossima missione intorno alla Luna, invece del nuovo vettore a cui sta lavorando, denominato Space Launch System (Sls). Lo ha dichiarato il capo dell’agenzia spaziale statunitense, Jim Bridenstine, parlando davanti alla commissione Commercio, Scienza e Trasporti del Senato. Bridenstine ha dichiarato che l’Sls potrebbe non essere pronto in tempo per il lancio della capsula Orion, ...

Spazio - Tajani : “La Commissione non blocchi l’accordo Pe-Consiglio” : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani chiede alla Commissione Ue di non bloccare l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Ue sul nuovo programma spaziale europeo e si dice “stupito” della posizione assunta dall’esecutivo comunitario. In una nota Tajani ricorda che “il 27 febbraio scorso i co-legislatori, Parlamento Ue e Consiglio, sono giunti ad un accordo per il nuovo programma spaziale, sulla ...

Spazio - missione InSight : 'talpa' in azione sul Pianeta rosso : Roma, 5 mar., askanews, - La missione della Nasa InSight, giunta su Marte il 26 novembre scorso, ha iniziato a esplorare il sottosuolo marziano in cerca di forme di vita. Dopo aver messo in campo il ...

Spazio - Tajani : “La commissione rispetti l’accordo dei colegislatori Ue” : “Dopo mesi di discussioni, i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sono giunti ad un accordo per il nuovo programma spaziale, sulla base della proposta della commissione europea. Sono preoccupato dal fatto che la commissione sembri voler rimettere in discussione tutto il lavoro fatto”. Lo afferma il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. “Le prerogative dei colegislatori – continua Tajani – ...

Spazio : la missione Hera potrebbe raddoppiare la posta in gioco : Hera potrebbe raddoppiare la posta in gioco. Scopo primario della missione Esa, precedentemente come Aim (Asteroid Impact Mission), è l’esplorazione della coppia binaria di asteroidi Didymos A e B per scoprirne le caratteristiche e mettere a punto alcune tecniche di difesa planetaria. Ora – spiega Global Science – il team della missione – in programma per il 2023 – intende sfruttare al massimo le opportunità della sonda per tentare ...

Etna : ancora emissione di cenere - chiuso settore dello Spazio aereo : La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha reso noto che a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo. Sarà consentito l’arrivo di 4 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque subire ritardi e disagi. L'articolo Etna: ancora ...

Etna : continua emissione di cenere - chiusi settori Spazio aereo di Catania : Ancora disagi ai trasporti aerei in Sicilia per la continua emissione di cenere dai crateri sommitali dell'Etna. Due settori dello spazio aereo di Catania infatti sono stati chiusi, a partire...

Eruzione Etna - aeroporto di Catania : emissione di cenere - chiusi 2 settori dello Spazio aereo : A causa dell’Eruzione dell’Etna, “dalle ore 8:30 di oggi mercoledì 20 febbraio, sono chiusi 2 settori dello spazio aereo” dell’aeroporto Fontanarossa di Catania: lo spiega la SAC in una nota. “Limitazioni a 4 arrivi ogni ora: possibili ritardi e disagi anche su partenze. Per qualsiasi informazione sui singoli voli rivolgersi a compagnie aeree.” Informazioni sull’operatività generale ...

Spazio - missione “RemoveDebris” : testato l’acchiappadetriti - ha catturato un rottame metallico : Esame superato con successo per un arpione a caccia di spazzatura spaziale: testato per la prima volta nello Spazio nell’ambito della missione RemoveDebris, l’acchiappadetriti ha raggiunto il suo scopo, catturando un rottame metallico. Grande come una penna e in titanio – riporta Global Science – l’arpione è una delle soluzioni messe a punto dagli ingegneri della società Airbus nel Regno Unito per ripulire lo Spazio dai rifiuti ...

Etna - eruzione ed emissione di cenere : chiuso settore dello Spazio aereo : A causa della ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo dalle ore 14:30 di oggi. Saranno consentiti 4 arrivi ogni ora: tutti i voli potranno quindi subire ritardi e disagi. I passeggeri viene consigliato di informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le ...

Spazio - Nasa : “La missione Opportunity su Marte è finita” : La Nasa ha dichiarato conclusa, dopo oltre 14 anni, la missione di Opportunity su Marte, vista l’impossibilità di contattare il rover sul pianeta rosso. “Dopo oltre 800 tentativi di contattare Opportunity, oggi annunciamo la fine della missione di successo su Marte“, ha twittato Jim Bridenstine, amministratore della Nasa. “Opportunity -arrivato su Marte nel 2004- avrebbe dovuto esplorare il Pianeta Rosso per 90 giorni, ha ...

Spazio - Missione Chang’e-4 : prime immagini del sito di allunaggio : Dopo il primo sbarco della sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, arrivano le prime immagini dei sito di allunaggio. Atterrata nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken, Chang’e-4 è stata immortalata dal Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, mentre passava a circa 330 km di distanza dal cratere. Nelle immagini – spiega Global Science – la sonda appare come un piccolo ...

Spazio - missione New Horizons : ecco ultimo scatto di Ultima Thule : L’oggetto più lontano mai esplorato dall’essere umano torna a mettersi in mostra. Ultima Thule, il corpo celeste appartenente alla misteriosa Fascia di Kuiper e osservato dalla sonda New Horizons l’1 gennaio 2019, appare più nitido che mai in questa immagine diffusa ieri dalla Nasa. A differenza del primissimo ritratto dell’affascinante oggetto, realizzato dallo strumento Lorri a bordo di New Horizons, questa foto – spiega Global Science ...