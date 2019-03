liguriaoggi

(Di giovedì 21 marzo 2019) Un appuntamento ben realizzato che ancora una volta indica quanto il mondo del cantautorato genovese, soprattutto tra i giovani, sia in fermento e deciso a farsi ascoltare. Condividi: Fai clic per ...

LiguriaOggi : Song Says, la musica si fa in due. Il progetto di Uga e Genova non si spegne - EnricoEscana : Sarebbe assurdo se non fosse così -