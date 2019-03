Sondaggi tedeschi per Rodriguez ma il Milan pensa al rinnovo

milanworld

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ricardo Rodríguez ha attirato su di sé, partita dopo partita, una gran fiducia da tutto lo staff tecnico, da Rino Gattuso e dalla società. Ha saputo prendersi un ruolo importante nello scacchiere tattico e ora è divenuto sempre più inamovibile.Ne sono convinti soprattutto nella società rossonera, che sta già lavorando aldel contratto del terzino in scadenza nel 2021. Dalla Germania le fonti di calciomercato segnalano un interessamento di Borussia Dortmund e Shalke 04, che tramite i propri agenti hanno iniziato i primio.ha già più volte espresso la propria posizione e volontà: vuole rimanere al. Non sarà difficile quindi giungere presto a un accordo tra le parti per risolvere il più in fretta possibile il. Undel contratto scaccerebbe lontano tutte le voci di mercato che potrebbero influenzare negativamente il ...

Tribonacci1 : RT @LBennati: @PE_Italia @europainitalia @AgenziaGiovani @GIConfindustria @euk_it @CittadinidiTwtt @AgenziaCoesione @bancaditalia @UfficioS… - LBennati : @PE_Italia @europainitalia @AgenziaGiovani @GIConfindustria @euk_it @CittadinidiTwtt @AgenziaCoesione @bancaditalia… - JackRossano : @ScanziFederico @Maurizio101112 Ma che cazzo di sondaggi sono? Ma per caso l'Italia non era in guerra? Ma per caso… -