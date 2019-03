Soleil delude Sarah | scoppia la lite con gli altri naufraghi | caos a l’Isola dei famosi

gossipetv

(Di giovedì 21 marzo 2019) Isola deiAltobello delusa da: “Pensavo di aver trovato un’amica”Sorge continua a scaldare gli animi e a far partire i nervi deirimasti a l’Isola dei. I suoi modi di fare e le sue parole, questa volta, hanno feritoAltobello che, come mostrato durante il daytime di …L'articololacon glia l’Isola deiproviene da Gossip e Tv.

AlessandraSegn1 : @TesaSophia Luca cerca di mettere zizzania per mettere in cattiva luce riccardo fogli oltre che soleil inventando… - star46842 : RT @Maryss84: Riccardo mi delude. Completamente obnubilato da Soleil. E che linguaggio da 'signore' nei confronti di Marina! 'Me ne sbatto… - Maryss84 : Riccardo mi delude. Completamente obnubilato da Soleil. E che linguaggio da 'signore' nei confronti di Marina! 'Me… -