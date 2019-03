ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2019) L'osservatorio tecnico di supporto per ledeldei trasporti "ha dato parere positivo all'unanimità alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli asu strade pubbliche". Lo comunica il dicasteroto da Danilo Toninelli, secondo cui il parere "costituisce un fondamentale tassello del percorso di autorizzazione allasu, avviando ufficialmente in Italia la sperimentazione. Con unchiaro obiettivo: migliorare la mobilità urbana nella prospettiva di un futuro sempre più tecnologico, salvaguardando la sicurezzale, a tutela e beneficio della collettività".Il parere favorevole "è anche un importante segnale dell'estrema attenzione che il governo e questohanno nei confronti dell'innovazione tecnologica e in particolare sul tema dellae connessa". L'auspicio è che questa ...

lillydessi : Smart road, dal ministero primo ok a guida autonoma su strada - zazoomblog : Smart road dal ministero primo ok a guida autonoma su strada - #Smart #ministero #primo #guida -