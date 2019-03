Siria | Ong | 12 civili morti nel campo di al Hol

Ong - Siria : 2500 bimbi in campi profughi : 0.40 Più di 2.500 bambini stranieri,provenienti da 30 Paesi, e di cui 1.100 sono arrivati soltanto in gennaio dall'ultima sacca di territorio controllato dall'Isis, sono in tre campi profughi del nord-est della Siria. Lo denuncia Save the Children che spiega che queste centinaia di bambini, di cui 38 non accompagnati, sono fuggiti a ondate successive nel 2017 via via che le Forze democratiche Siriane riconquistavano territorio allo Stato ...