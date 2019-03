Serie tv - ritorno all’episodio breve : HBO ha deciso di trasformare gli ultimi quattro episodi di Game of Thrones in mini-film, tutti con la caratteristica durata di un lungometraggio. Per i fan delle Serie lunghe che amano un commiato pomposo, si tratta di una buona notizia. Per le persone che hanno sempre meno tempo durante la settimana da dedicare alla televisione è un nuovo colpo alla loro produttività e alla loro vita sociale. L'era dello streaming ha gonfiato i ...

Serie A Udinese - Nicola esonerato. Vicino il ritorno di Tudor : UDINE - Si separano, a sorpresa, le strade dell' Udinese e del tecnico Davide Nicola : il club ha infatti deciso l'esonero dell'allenatore. La società friulana ha preso la decisione nella mattinata di ...

Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno - orari partite : Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno, orari partite La 22a giornata della Serie A Basket andrà in scena Domenica 17 Marzo. Si parte con Torino-V.Bologna che si giocherà alle ore 12:00, nel match di mezzogiorno si affronteranno la 14a e la decima in classifica, la partita si disputerà al Palavela di Torino. A seguire scenderà in campo la capolista Milano, a quota 36 punti, che affronterà la seconda forza del campionato, il ...

«La nuova Bmw Serie 3? In un oceano di Suv è un ritorno di fiamma» : ... per noi, non è più un problema - conclude Solero - in Italia i nodi sono le infrastrutture di ricarica e la mancanza di una politica che favorisca l'acquisto di auto green, non solo elettriche o ...

«SKAM Italia 3» : il ritorno della Serie teen che piace anche ai grandi : Skam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneLa prima clip, di quattro minuti appena, arriva alle 13.31 di lunedì 11 marzo. Ad attenderla decine di migliaia di utenti che portano l’hashtag #SkamItalia in cima ai trending topic di Twitter con entusiasmo contagioso. Meme, gif e di tutto di più. È da tre mesi ...

Serie B Foggia - è ufficiale il ritorno di Grassadonia sulla panchina rossonera : Foggia - Il ko del Foggia nella sentitissima sfida regionale contro il Lecce , oltre a far causare disordini dagli ultrà rossoneri, ha portato anche all'esonero del tecnico Pasquale Padalino . Al suo ...

She's Gotta Have It e On My Block : Netflix annuncia il ritorno delle due Serie : I nuovi episodi continueranno la storia di Nola Darling, il personaggio interpretato da DeWanda Wise , ora alle prese con i primi successi nel mondo dell'arte. Le scelte della giovane donna avranno ...

Serie B - Perugia-Verona : il ritorno dell'«1» vale 2 - 40 : Per la cronaca, l'ultima vittoria interna del Perugia sui gialloblu arrivò con un 3-1, risultato che replicato nella sfida di stasera pagherebbe 18 volte la scommessa. CLASSIFICA Serie B

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 10ª alla 14ª giornata di ritorno : MILANO - La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle gare di campionato dalla decima alla quattordicesima giornata del girone di ritorno. Apre venerdì 29 marzo Chievo-Cagliari, anticipo ...

Serie A 2018 - 2019 - programmazione tv Sky e DAZN fino alla 14a giornata ritorno : programmazione TELEVISIVA DELLE GARE DELLA Serie A TIM 2018/2019 8ª giornata ritorno 08/03/2019 Venerdì 20.30 JUVENTUS – UDINESE <span style="color:...

