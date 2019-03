ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Una firmata dal Pd, l’altra da. Unico comune denominatore: chiedere le dimissioni diper l’operato del governo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Alè il giorno della discussione delle duedi sfiduciail ministro dei Trasporti, che intervenendo in aula a Palazzo Madama ha rivendicato il suo operato: “La ridiscussione” della Tav “è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita e ribadito testualmente attraverso due distinte: la prima, appena un mese fa, alla Camera dei Deputati e la seconda, solo due settimane fa, proprio qui aldella Repubblica. Ho agito in totale coerenza e trasparenza” ha detto. Le parole del ministro sono arrivare in replica agli interventi sulledi lui.Le critiche del Pd, i cartelli diNella ...

Mickpronest75 : va in onda al senato la discussione sulle 2 mozioni di sfiducia all'indegno ministro TONINELLI ,tra i peggiori mai… - Noovyis : Un nuovo post (Senato, mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende: “Ridiscuterla un d… - erregi69 : Senato, mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende: “Ridiscuterla un dovere, io coere… -