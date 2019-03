Senato | caos durante discussione su mozione di sfiducia a Toninelli | senatore di FI fa il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Bagarre in Aula alle dichiarazioni di voto sulle mozioni dicontro il ministro dei Trasporti Daniloil suo intervento, ilre di Forza Italia Sandro Biasotti si rivolge direttamente al ministro dei Trasporti: “Vedo che sta giocando col cellulare, la invito ad andare su Google e digitare ‘’. Vedrà la parola ‘gaffe‘ accanto al suo nome”. Ilre Alberto Airola (M5s) reagisce urlando le parole ‘bunga bunga‘, sostenendo che compaiono quando si digita su Google la parola ‘Berlusconi’. Arriva la censura della presidente Elisabetta Casellati, che spiega di non voler sentire queste parole in Aula. Ma il capogruppo M5s, Stefano Patuanelli, fa notare che le parole ‘bunga bunga’ sono presenti nel vocabolario Treccani. Ulteriore appendice della disfida d’Aula ...

