Senato boccia mozione sfiducia Toninelli Diciotti | ok archiviazione per Di

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Toninelli - bocciata la sfiducia in Senato : le dimissioni chieste da Pd e FI : Toninelli , bocciata la sfiducia in Senato : l'Aula ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presentata dal Pd. I voti a favore dell'...

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. E il ministro annuncia la 'targa portabile' : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Usa - Senato boccia emergenza.Trump : Veto : 21.18 Il Senato americano a maggioranza repubblicana ha bocciato, con 59 voti a favore e 41 contrari, la dichiarazione di emergenza nazionale del presidente Trump per il muro al confine con il Messico. Poco dopo il voto in Senato con cui il Congresso ha bocciato la sua dichiarazione di emergenza nazionale, il presidente Trump ha annunciato su Twitter il suo 'Veto'.

Usa - Senato boccia la dichiarazione di emergenza nazionale per il muro con Messico - Tump annuncia : “Metterò veto” : “L’emergenza nazionale dichiarata dal presidente il 15 febbraio 2019 è annullata”: il Senato americano a maggioranza repubblicana ha bocciato con 59 voti a favore e 41 contrari la dichiarazione di emergenza nazionale stabilita dal presidente Donald Trump per stanziare 5,5 miliardi di dollari e avviare la costruzione del muro al confine con il Messico. Un voto bipartisan, in cui molti repubblicani, tra cui anche Mitt Romney, si ...

Bruxelles boccia l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Per il sesto anno consecutivo l'Italia appare destinata a rimanere agli occhi di Bruxelles tra i Paesi europei con squilibri macroeconomici eccessivi. Una nuova bocciatura in arrivo stando alle ...

Ultim’ora - Senato boccia emendamento sul vincolo quinquennale : Quest’ oggi nell’aula del Senato era in discussione l’emendamento che voleva estendere il vincolo quinquennale di permanenza sul posto a tutti i docenti. La notizia dell’ultima ora è che è stato dichiarato inammissibile insieme ad altri 61. Questo è quanto emerge dalla comunicazione della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, sulle ammissibilità delle proposte di modifica al decreto legge ...