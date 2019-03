agi

(Di giovedì 21 marzo 2019) Concedere laperal piccolo Ramy, il bambino di nazionalità egiziana che ieri ha tolto il cellulare al dirottatore del bus a Milano permettendo ai suoi compagni di chiamare le forze dell'ordine. La proposta viene dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di, che in un post su Facebook spiega: "Questo è un Paese che deve saper guardare oltre. È un Paese che non può fermarsi all'indignazione. Siamo molto di più della semplice indignazione. Credo sia un dovere togliere immediatamente laa quel criminale che ieri, a San Donato Milanese, stava per compiere una strage di 51 bambini. Per fortuna l'intervento dei Carabinieri ha fatto in modo che nessuno restasse ferito gravemente", spiega Di"Oltre ai nostri due eroi in uniforme ce n'è però anche un altro di eroe: ha 13 anni, si chiama Ramy, ha origini ...

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Scuolabus: Di Maio, cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy - SmordiRita : Scuolabus: Di Maio, cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy - Agenzia_Italia : Scuolabus: Di Maio, cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy -