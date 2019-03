Scienza e arte dalla parte delle mamme Millennial

Il genio di Leonardo tra arte - Scienza e macchine fantastiche : E' stata presentata questa mattina a Villa Recalcati la mostra '2019, l'anno di Leonardo' che si svolgerà proprio nella sede della Provincia di Varese dal 9 al 17 maggio. «L'idea della mostra, nel 500°...

Arte e Scienza della scultura su pietra : 20/03/2019 - 13:18 Ci sono tante ragioni, si suppone, per scolpire la pietra così come esiste per tutto ciò che offre l'opportunità per l'espressione artistica, generare un reddito, compiere una ...

A Palazzo Reale va in scena 'Il meraviglioso mondo della natura' - una mostra tra arte - mito e Scienza : ... l'"Historia plantarum" della Biblioteca Casanatense di Roma, ricco di centinaia di illustrazioni tratte dal mondo delle piante e degli animali. Una pagina del codice, con l'immagine di un gatto, è ...

PALAZZO REALE VA IN SCENA "IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA" - UNA MOSTRA TRA ARTE - MITO E Scienza : L'originale progetto espositivo, promosso e prodotto dal Comune di Milano-Cultura, PALAZZO REALE e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, coniuga ARTE e SCIENZA sotto il comune denominatore DELLA natura, ...

Il Parco del Monviso partecipa alla "Settimana della Scienza" di Saluzzo : Il Parco del Monviso organizza ancora due appuntamenti legati alla Settimana della Scienza , che si svolgeranno però in date successive. Martedì 26 marzo il prof. Stefano Fenoglio, docente presso l'...

Patate su Marte? La Scienza di The Martian spiegata dalla NASA : Per i 50 anni dell'allunaggio si torna a parlare di missioni umane nello Spazio. Ma la nuova Luna della NASA è Marte. Sebbene l'agenzia spaziale americana non abbia accantonato l'idea di un ritorno ...

DAU : viaggio nel totalitarismo sovietico tra arte - Scienza - vodka e molto sesso. : RUMOR, S, CENA DAU ILYA KHRZHANOVSKY PARIGI Impossibile definire DAU con una parola. È insieme cinema, performance, esperienza sociale, percorso immersivo, un progetto artistico proteiforme e ...

#STEMintheCity tra “Arte e Scienza” - la terza edizione s’ispira al genio di Leonardo : #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano – in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni Unite – giunge alla terza edizione. Il suo obiettivo è di promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come base formativa per le nuove generazioni e per rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze da questi percorsi di ...

Il meraviglioso mondo della natura tra arte e Scienza : in mostra a Palazzo Reale di Milano : La Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano accoglierà dal 13 marzo al 14 luglio 2019 la mostra Il meraviglioso mondo della natura. Una favola tra arte, mito e scienza : i visitatori potranno ammirare il Ciclo di Orfeo , un gioiello unico dell'arte del Seicento riproposto nella sua forma e sequenza originaria. Fulcro della mostra è infatti la ricostruzione , ...

Quando Scienza e tecnologia diventano arte : Impianti nucleari, sale operatorie, laboratori di ricerca spaziale, piattaforme di perforazione mostrati con minuziosa attenzione e distaccata curiosità. Un insieme di macchine, dispositivi e installazioni di una tecnologia all'avanguardia, un groviglio di cavi, di sbarre, di giunzioni, di rivestime

Hera. Riparte da Ravenna "un Pozzo di Scienza" : percorsi nelle scuole emiliano-romagnole : 'Click Day': la sfida digitale tra scienza e creatività Torna nel 2019, con una formula totalmente rinnovata e online, il 'Click Day': il concorso finale focalizzato sui temi trattati durante il ...

«Scienza e arte contemporanea Oltre ai prodotti - facciamo cultura Così scopriamo i nuovi mercati» : View Larger Image «Scienza e arte contemporanea Oltre ai prodotti, facciamo cultura Così scopriamo i nuovi mercati» «Molto. Da medico ho lavorato sul sonno e ora lanciamo una nuova linea in questo ...

Arte e Scienza #5 : «Le relazioni tra Arte, scienza e tecnologie vivono una coevoluzione in un'area multidisciplinare di ricerca, dando delle risposte o ponendo degli interrogativi sull'idea di natura e sul concetto di ...

Dalla Scienza all'arte : le mille passioni di Tina Ruggiero : Abbonati per leggere l'articolo integrale pubblicato sulla Gazzetta di Parma in edicola e accedere alle altre notizie esclusive del giornale di oggi