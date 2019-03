SBLOCCA-CANTIERI Il nuovo scontro Lega-grillini che frena il decreto

La partita sullo SBLOCCA CANTIERI non è finita : Dopo circa due ore il Cdm ha approvato salvo intese il decreto sullo sblocca cantieri. Un provvedimento quindi che sarà al centro di nuove trattative tra M5s e Lega e probabilmente riveduto in Parlamento. Il partito di via Bellerio prima dell'inizio della riunione di governo ha ribadito la propria posizione. "Non hanno inserito nulla di quanto avevamo chiesto. Noi alla Camera stravolgeremo il testo", la promessa. Ma in attesa che i ...

RIPRESA?/ Il Def conta più di SBLOCCA-cantieri e super ammortamento : Il decreto sblocca-cantieri è stato approvato "salvo intese". Pronto anche il ripristino del super ammortamento. Ma occorre non sbagliare sul Def

Le province svelano il grande bluff dietro lo SBLOCCA-cantieri : Roma. L’estasi per le emergenze, vere e presunte; la fregola degli annunci, un hype degno delle migliori aziende di marketing. E dietro, nulla. “E’ successo col decreto Genova, e rischia di succedere anche ora con lo sblocca-cantieri”, dice Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Un

SBLOCCA-cantieri - ok del Consiglio dei ministri. Election day il 26 maggio per Europee e Comunali : Approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati e su iniziativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stato avviato ...

Cdm : Ok a SBLOCCA-cantieri. Election day 26 maggio europee-amministrative. Castelli e Garavaglia viceministri dell'Economia : Avviato, su iniziativa del ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, l'esame di un decreto-legge recante misure per la crescita, il rilancio degli investimenti e l'innovazione. Controllo ...

SBLOCCA CANTIERI - decreto approvato salvo intese : Il Consiglio dei ministri ha approvato 'salvo intese' il decreto cosiddetto . Nel corso della riunione, a quanto si apprende, non sarebbero mancati momenti di tensione tra la delegazione M5S e quella ...

Conte : approvato dl SBLOCCAcantieri - avanti con opere pubbliche : Roma, 20 mar., askanews, - 'approvato il dl sbloccacantieri. L'avevamo promesso. Ora acceleriamo la realizzazione delle opere pubbliche, semplificando le norme, nominando commissari con adeguati ...

"Ecco perché lo SBLOCCA CANTIERI rischia di essere uno tsunami". Intervento di Federico Giusti : Lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami non solo perchè il via libera alle grandi opere ma perchè stanno modificando il codice degli appalti, il rischio che corriamo è di incentivare le ...

SBLOCCA CANTIERI - non c’è l’accordo : Consiglio dei ministri approva il decreto “salvo intese” : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sblocca cantieri salvo intese, ovvero con la possibilità di modificare il testo su cui l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è stato trovato. approvato, sempre salvo intese, anche il decreto sulle misure da prendere in caso di mancato accordo sulla Brexit.Continua a leggere

SBLOCCA CANTIERI : Cdm approva il decreto «salvo intese» : In altre parole il decreto Sblocca cantieri non è "blindato", e nei fatti ancora tutto da definire: l'intesa politica ancora non c'è. La tensione a Palazzo Chigi è palpabile, e gli attriti tra i ...

Scontro sullo SBLOCCA CANTIERI - ok del Cdm ma solo "salvo intese" : Se ne parla brevemente in Cdm: Giovanni Tria spinge perché prima del Def venga varata una serie di misure su investimenti e fisco in grado di dare impulso a un'economia in forte rallentamento. Fitch ...

SBLOCCA CANTIERI Il Cdm approva - ma salvo intese. Perché l accordo Lega. M5S non c è : Che vuol dire che tanto, molto, è ancora da definire e che l'intesa politica fra grillini e leghisti sul provvedimento non c'è ancora. Anche Perché il solito e atteso vertice a tre fra Giuseppe Conte,...

SBLOCCA CANTIERI - via libera 'salvo intese' : Il consiglio dei ministri ha approvato 'salvo intese' il decreto cosiddetto Sblocca cantieri . Nel corso della riunione, a quanto si apprende, non sarebbero mancati momenti di tensione tra la ...

Via libera allo SBLOCCA cantieri : Il consiglio dei ministri ha approvato 'salvo intese' il decreto cosiddetto sblocca cantieri . Nel corso della riunione, a quanto si apprende, non sarebbero mancati momenti di tensione tra la ...