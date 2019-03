Sardegna | 20 chili di droga nell’auto | insegnante arrestato dalla Polizia

Sardegna - 100 chili di hashish in camera da letto : due arresti : Cento chili di hashish suddivisi in più di mille panetti, per un valore di oltre 500 mila euro. Due giovani cagliaritani arrestati: Fabio Lorrai, 28 anni e il coetaneo Manolo Piras, una 38enne D.C., fidanzata di uno dei due giovani, denunciata in stato di libertà. Questo è il bilancio di un’operazione messa a segno la scorsa sera dai Carabinieri di Cagliari, all’interno di un palazzone in via Schiavazzi, nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia. ...