Salt | Gruppo Iliad | mostra risultati finanziari solidi a un anno dal lancio dell' offerta

Basket - Pagelle Italia-Ungheria - Qualificazioni Mondiali 2019 : Della Valle e Aradori protagonisti - Sacchetti e Salt a la forza del gruppo : L’Italia supera senza alcuna difficoltà una Ungheria decisamente modesta e conquista la meritata qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket , che si terranno in Cina ad inizio settembre. Esito dell’incontro mai in discussione, con la Nazionale azzurra sempre padrona del campo fino all’eloquente punteggio finale di 75-41. Ottima prestazione di squadra degli uomini di Meo Sacchetti che riportano l’Italia nella rassegna ...

Toro - il nuovo acquisto Singo in gruppo. Rincon Salta la sfida con l'Atalanta : Primo allenamento per Wilfried Stephane Singo in granata. C'era anche l'ultimo arrivato, il giovane difensore ivoriano classe 2000, nel gruppo che agli ordini di Walter Mazzarri ha lavorato sulla ...