Sal Da Vinci | canzone d' autore e tradizione in ' Sinfonie in Sal maggiore Live'

Sal Da Vinci : 'Cinquant'anni con concerto-festa a Sharm el Sheikh' : I suoi cinquant'anni, di cui 44 spesi sul palco, Sal Da Vinci, Sorrentino all'anagrafe,, nato a New York ma napoletano verace, li festeggerà con una festa-concerto a Sharm el-Sheikh. Oggi intanto, ...

Indonesia - alluvioni nella provincia di Papua : le vittime Salgono a 77 - almeno 43 dispersi : Si è aggravato il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito l’Indonesia, ed in particolare la provincia orientale di Papua: sarebbero finora 88 i morti – secondo quanto riferito dall’agenzia per la gestione dei disastri – ed almeno 43 le persone che risultano disperse. Decine i feriti. La provincia è stata colpita da piogge torrenziali e frane: migliaia di persone sono state evacuate dalla città di Sentani ...

Milanomood : incontro pubblico tra il sindaco Sala e il vincitore di Sanremo : Che duetto. Alla fine meglio di quelli di Sanremo, anche perché almeno ieri c'era il non trascurabile vantaggio che i duettanti non cantavano, ma si limitavano a parlare. Cast solo apparentemente ...

Il sindaco Beppe Sala intervista il vincitore di Sanremo Mahmood : 'Con me ha trionfato la periferia' : 'Credo che la periferia ispiri molto, a me è servita tanto per la mia musica e per questo la ringrazio molto'. Lo ha detto il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood , intervistato dal sindaco di ...

Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci - Salvini : “Non ho mai visto ‘L’ultima cena'” : “A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai visto ‘L’ultima cena’ di Leonardo da Vinci: sarà un’occasione per recuperare e di crescita anche per me“. A ‘confessarlo’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. “Annuncio che stiamo lavorando con ...

Verifica vincite SiSal : Lotto - Superenalotto e Superstar. Come fare : Verifica vincite Sisal: Lotto, SuperenaLotto e Superstar. Come fare vincite Sisal, ecco la Verifica Spesso non si ha il tempo di assistere in diretta alle estrazioni dei giochi a premi a cui abbiamo giocato. Oppure, più semplicemente, si tenta la fortuna per poi dimenticarsi di controllare l’eventuale vincita. Eppure, grazie al sistema online di Verifica vincite Sisal, è possibile rapidamente e semplicemente controllare i numeri vincenti ...

Salone di Ginevra : Italdesign DaVinci GT : Il genio di Leonardo celebrato al Salone di Ginevra. Italdesign ha presentato, in anteprima mondiale la showcar DaVinci, una GT dedicata all'eclettico personaggio, in occasione dei 500 anni dalla sua ...

Ballando con le stelle - Salta fuori il nome di Cristina Plevani - la prima vincitrice del Grande Fratello : Ve la ricordate Cristina Plevani? È la storica vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello. Ora fa l'istruttrice di fitness ma vuole tentare la ribalta sul piccolo schermo partecipando a Ballando con le stelle, lo show danzante di Milly Carlucci. Sotto una foto postata sul suo profilo I

Nessun asSalto alle Poste ad Agrigento per il reddito di cittadinanza : in provincia beneficiari 30mila nuclei familiari : Il reddito di cittadinanza rilancia anche l'economia grazie a una spinta ai consumi annui di 7 miliardi di euro e rimette in moto il lavoro con la formazione e con le agevolazioni fiscali alle ...

Oggi ci sono le primarie del Pd. Come sta andando il voto a MarSala e in provincia : ... perché vuol dire che gli elettori tornano ad avere fiducia nel Partito Democratico e lo considerano l'unica vera forza alternativa ad un governo Lega-M5S che sta massacrando l'economia bloccando i ...

Vincitore Ora o mai più 2019/ Chi è? Le "fuoriclasse" Salemi e Minetti : Chi sarà il Vincitore della seconda stagione di Ora o mai più? Stasera, sabato 2 marzo 2019, la finalissima in onda su Rai1 con Amadeus.

Il sindaco di Collesano sulla sua ruspa per Salvare la provinciale : Una meraviglia sfregiata da frane che da anni addentano la SP9, la provinciale più famosa del mondo, come dicono qui visto che si tratta del circuito della Targa Florio. La mitica corsa della Bella ...