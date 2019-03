Ronaldo | L’UEFA ha deciso | prima indiscrezione sul verdetto!

Squalifica Cristiano Ronaldo? Il bianconero potrebbe essere “graziato” - l’indizio arriva dall’Uefa : Cristiano Ronaldo potrebbe cavarsela con una sanzione pecuniaria dopo l’esultanza non proprio contenuta durante la gara contro l’Atletico Madrid La possibile Squalifica di Cristiano Ronaldo per la gara contro l’Ajax di Champions League, sta tenendo i tifosi della Juventus col fiato sospeso. Il gesto durante la gara contro l’Atletico Madrid non è passato inosservato e l’Uefa ha aperto un fascicolo per discutere ...

