Roma Sarri | i tifosi lo vogliono lontano dal Chelsea | scatta l’assalto decisivo

Juventus - futuro Higuain incerto : se Sarri va a alla Roma - il giocatore potrebbe seguirlo : È sempre tempo di calciomercato: gran parte dei top club per la prossima stagione stanno programmando le trattative per rafforzare le loro rose. Una delle deluse per eccellenza, anche se ancora 'coinvolte' nella lotta a raggiungere prestigiosi traguardi come un posto in Champions League o arrivare in fondo all'Europa League, è sicuramente il Chelsea, che rispetto agli squilli di tromba di inizio stagione, ha dovuto ridimensionare i suoi ...

Roma - per la panchina Sarri o Gasperini : Quarto posto, e dunque Champions League, o meno, la Roma è destinata ad un altro cambio in panchina: Claudio Ranieri è stato chiamato apposta per traghettare la squadra fino al 26 maggio, ultima ...

Sarri - Gasperini o Giampaolo per la Roma : ecco chi può partire senza Champions : La squadra è nervosa e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sabato nello spogliatoio ci sarebbe stata un'accesa discussione tra un paio di giocatori durante l'intervallo. senza la qualificazione ...

Calciomercato : Roma - in quota il futuro è di Sarri : Roma - Ha firmato contratto di soli tre mesi, dunque il compito di Claudio Ranieri è di traghettare la Roma fino al termine della stagione. Quanto alla prossima, il casting è aperto e la rosa di ...

La Roma programma la prossima stagione - per la panchina c’è Sarri : i nomi in entrata e l’11 [DETTAGLI] : 1/14 ...

Maurizio Sarri alla Roma?/ Rombola : profilo non ideale e Pallotta... - esclusiva - : Maurizio Sarri alla Roma? Intervista esclusiva a Antonio Rombola sul possibile arrivo del tecnico del Chelsea al club giallorosso, al posto di Di Francesco.

Roma - Di Francesco : "Sarri? Storia senza senso - solo chiacchiere" : Di Francesco prepara la gara col Frosinone e respinge al mittente le voci di mercato su un possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa. "E' un ambiente che destabilizza e riesce ...

Roma - Di Francesco : "Zaniolo forse riposa. Sarri - storie senza senso" : 'Sono storie senza senso. Io penso al Frosinone'. Eusebio Di Francesco, a Trigoria, dice di pensare solo alla partita di domani sera, ma il modo in cui risponde alla domanda sul presunto incontro tra ...

“Contatto Sarri-Roma? Non mi preoccupa” : Di Francesco concentrato solo sul Frosinone : Roma, Eusebio Di Francesco non teme le voci che al momento vorrebbero i giallorossi interessati a Maurizio Sarri per la prossima stagione “Baldini viene accostato a mosse strategiche della Roma? E’ un ambiente che riesce a trovare sempre qualcosa che non ha senso, a destabilizzare, come questa storia di Sarri, a me non interessa. Il mio referente è Monchi. A me piace parlare di calcio, il resto sono chiacchiere, a volte voi ...

Chelsea - blocco del mercato per due sessioni/ E Sarri incontra la Roma... : Chelsea blocco mercato per due stagioni, questa la decisione della Fifa. Un'altra grana per i Blues, con Maurizio Sarri che potrebbe salutare a giugno...

Chelsea - Sarri a muso duro : “Io alla Roma? Solo ca….e. Sto bene qui” : Chelsea Sarri – Non sta attraversando un periodo facile il Chelsea di Maurizio Sarri. Tutto è iniziato con il 6-0 contro il Manchester City di Guardiola in Premier e poi la seguente eliminazione con lo United in FA Cup. I tifosi hanno subito chiesto la testa del tecnico italiano, ma la dirigenza vuole aspettare. Le […] L'articolo Chelsea, Sarri a muso duro: “Io alla Roma? Solo ca….e. Sto bene qui” proviene da Serie ...

Chelsea - Sarri si rilancia e nega : 'Io alla Roma? È una cazzata' : 'Tra queste voci di me alla Roma c'è anche chi diceva di avermi visto a Londra con Baldini, ma l'ultima volta che ho sentito Franco era in Sud Africa e credo ci sia ancora, io non ho tempo di andare a ...

Chelsea - Sarri dribbla la Roma : 'Mai incontrato Baldini' : Roma - 'C'è chi ha detto di avermi visto a cena a Londra con Baldini , ma l'ultima volta che l'ho sentito era in Sudafrica e credo sia ancora lì. Il tempo di andare a trovarlo non ce l'ho, penso che ...

Calciomercato Roma : Baldini avrebbe manifestato interesse per Sarri : Maurizio Sarri, attualmente allenatore del Chelsea, dalla prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina della A.S. Roma. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dalla stampa specializzata, ad esempio il sito "Calciomercato. com" qualche settimana fa ci sarebbe stato già un incontro tra Franco Baldini e Sarri, all'epoca del trasferimento ai Blues di Gonzalo Higuain. La crisi Chelsea - Sarri Ma ora sembrerebbe che la situazione ...