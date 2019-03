Roma | la metro Repubblica chiusa da 5 mesi Commercianti | “Perso il 40% dei fatturati

La stazione Barberini della metropolitana di Roma è temporaneamente chiusa : A Roma la stazione Barberini della linea A della metropolitana è temporaneamente chiusa. Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha detto che la ragione della chiusura è un «intervento tecnico». Intorno alle 10 sui social network varie persone

Roma - cede gradino della scala mobile alla fermata Barberini della metro. Stazione chiusa : Disagi e momenti di spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si vede da alcune immagini pubblicate questa mattina in Rete, un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite. Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca ...

Roma - viaggio tra i disagi della metropolitana - : Poco meno di 60 Km di binari, tre linee e 310 milioni di passeggeri annui, nonostante questo la metropolitana della Capitale è motivo di disagio per residenti e turisti

A cena in metro…anche a Roma si può! : Quante volte avete visto nei film scene di Romantiche cene o uscite tra amiche viaggiando comodamente in metro? A New York, Parigi o Berlino è cosa di ordinaria amministrazione, la sera del fine settimana eleganti signore varcano i tornelli con tacchi e cappotto per arrivare tranquille e senza stress a destinazione. A Roma è possibile? Diciamo che per alcune zone si, per esempio seguendo il tragitto della metro A vogliamo prestare attenzione ...

De Vito : Roma - ok bilancio e evitata paralisi Città Metropolitana : Roma – “Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi di costruzione dello strumento finanziario dell’Ente metropolitano. Siamo riusciti, nonostante la scure che ci costringe a restituire fondi per 150 milioni di euro al bilancio dello stato a prevedere nel 2019 oltre 56 milioni di investimenti e per gli anni seguenti 107 milioni per il 2020 e 54 milioni per il 2021. Anche se non abbiamo sufficienti risorse per ...

Roma - si lancia sui binari del metro B e aspetta il treno. Ferito 55enne : Testimoni lo hanno visto lanciarsi sui binari e accucciarsi in attesa del treno della metro. Sarebbe un tentato suicidio quanto successo oggi stazione San Paolo della metro B. L'uomo, un italiano di ...

Grande Fratello : Nicolò "MetRoman" Modica contattato per i casting dalla redazione. Ecco chi è : Mediaset sta già scaldando i motori per la sedicesima edizione del Grande Fratello. A confermarcelo è uno dei possibili concorrenti, contattato giusto qualche ora fa dalla redazione del programma per un primo colloquio conoscitivo. Stiamo parlando nientemeno che di Nicolò Modica, meglio conosciuto (soprattutto a Milano, Roma e Napoli) con il soprannome di Metroman.Qui sotto trovate la prima e-mail da parte del Grande Fratello condivisa ...

Venerdì sciopero a Roma : bus - metro e treni a rischio stop : Roma – Venerdi’ 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, ...