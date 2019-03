Roma | Frongia | mi autosospendo da Giunta estraneo a caso De Vito

notizie.tiscali

(Di giovedì 21 marzo 2019), 21 mar., askanews, - "Come ho già dichiarato stamani ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in una rapida archiviazione del. Tuttavia, ...

mattiafeltri : Indagato anche #Frongia. E' tutto così noiosamente prevedibile. 'Mazzette per lo stadio di Roma, indagato anche l’… - Tommasolabate : +++Stadio Roma, l'assessore allo sport #Frongia indagato per corruzione+++. È il braccio destro di Virginia Raggi. - AlessiaMorani : Lo vedete questo signore in primo piano con le arance in mano? Si chiama Daniele #Frongia ed è un assessore del… -