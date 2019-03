Roma, assessore Frongia rimette deleghe

"Per una questione di opportunità politica" nel rispetto del M5S ma soprattutto "nel rispetto degli stessi principi che mi spinsero molti anni fa ad aderire al Movimento, una forza politica trasparente e in cui credo fermamente,ho deciso di autosospendermi dal M5S e di riconsegnare leattribuitemi dal sindaco Virginia Raggi in qualità diallo Sport diCapitale". Così Danielesu Fb.ribadisce "piena fiducia nella magistratura" e confida in una "rapida archiviazione del caso".(Di giovedì 21 marzo 2019)

mattiafeltri : Indagato anche #Frongia. E' tutto così noiosamente prevedibile. 'Mazzette per lo stadio di Roma, indagato anche l’… - Tommasolabate : +++Stadio Roma, l'assessore allo sport #Frongia indagato per corruzione+++. È il braccio destro di Virginia Raggi. - AlessiaMorani : Lo vedete questo signore in primo piano con le arance in mano? Si chiama Daniele #Frongia ed è un assessore del… -