Risultati elezioni Sardegna 2019 | i consiglieri regionali eletti Dati liste

I Risultati delle elezioni politiche 2018 a Roma - l’analisi : I risultati delle elezioni politiche 2018 a Roma, l’analisi Il 4 marzo 2018 l’Italia è stata chiamata al voto in una tornata elettorale che ha portato a un risultato per molti versi inatteso, con il Movimento Cinque Stelle che è riuscito a diventare prima lista a livello nazionale con il 32 per cento. La Lega è diventata prima forza della coalizione di centrodestra al 17 per cento e il Partito Democratico crollato al 18 per ...

Elezioni Sardegna 2019 - Risultati definitivi. Solinas al 47 - 8% : Si è finalmento concluso lo spoglio-fiume delle Elezioni regionali in Sardegna 2019 : con il 47,8%, 363.946 voti, Solinas salirà sullo scranno di governatore. Distaccato di 14 punti Zedda , uomo del ...

Elezioni Sardegna - diretta Risultati : Solinas al 47 - 9% - Zedda al . Crollo M5s : Christian Solinas del centrodestra è il nuovo presidente della regione Sardegna con il 48% dei voti. Sconfitto Massimo Zedda del centrosinistra, fermo al 33%. Nuovo...

Elezioni regionali in Sardegna 2019 : i Risultati - Sky TG24 - : Con il 47,84% , 1623 sezioni su 1840, delle preferenze, il candidato del centrodestra Christian Solinas è il nuovo governatore della Regione. "Ha vinto la Sardegna", sono state le sue prime parole. ...

Elezioni Sardegna 2019 - Risultati in diretta : Solinas avanti - Zedda riconosce la sconfitta - crolla il M5s : La Sardegna ha scelto il suo prossimo presidente: un voto regionale, ma anche un test nazionale. Spoglio a rilento ma le...

Di Maio e Salvini - le reazioni ai Risultati delle elezioni in Sardegna - Sky TG24 - : I due vicepremier commentano i risultati delle regionali sarde, assicurando che "per il governo non cambia nulla". Per il candidato pentastellato Desogus la strada era "in salita" e il Movimento "ha ...

LIVE Elezioni regionali Sardegna 2019 : Risultati in tempo reale - Sky TG24 - : I primi dati reali danno il candidato del centrodestra oltre il 52%. Crolla, rispetto alle politiche, il Movimento 5 Stelle, che rimarrebbe però il primo partito. L'affluenza alle urne è stata del 53,...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - i primi Risultati ufficiali : Sul sito predisposto dalla Regione Sardegna sono stati pubblicati i primi dati relativi allo scrutinio delle Elezioni con cui i cittadini sardi hanno scelto il nuovo presidente di Regione. Finora sono stati comunicati i dati relativi allo spoglio in pochissime sezioni, sulle 1.840 totali. Ma, per ora, sembra essere in parte confermato quanto previsto dagli exit poll.Continua a leggere

I primi Risultati delle elezioni in Sardegna : Lo spoglio è ancora molto indietro, ma il centrodestra sembra in vantaggio, col centrosinistra in recupero rispetto alle politiche e il M5S molto indietro