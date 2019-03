Ripristinata fertilità dopo un tumore | nuove speranze per il futuro

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ripristinare lamaschileunavuto in età infantile è possibile: lo rivelano dei nuovi esperimenti condotti sulle scimmie. La ricerca ha sfruttato la tecnica di reimpianto del tessuto dei testicoli, che è stato congelato prima della chemioterapia e successivamente reimpiantato sottopelle nello stesso individuo.Il tessuto sottopelle ha permesso di produrre spermatozoi che sono poi stati trasferiti in un ovulo, dando origine a un embrione da cui è nata Grady, una femmina di macaco. La ricerca è stata pubblicato su Science, e il risultato si deve ai ricercatori guidati da Kyle Orwig e da Adetunji Fayomi, dell’Università americana di Pittsburgh.Lo studio segna una pietra miliare nelle tecniche per conservare lanei ragazzi che, in età prepuberale, devono sottoporsi alla chemioterapia e ad altri trattamenti contro il“Ci sono ...