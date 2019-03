Rinviato il tour dei The Kolors per sopraggiunti impegni televisivi | nuove date | rimborso

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Ildei Theè rimandato in autunno. L'annuncio è arrivato a qualche giorno dall'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi che si avvierà il 30 marzo e al quale Stash dovrà partecipare in qualità di docente di canto come ha fatto in questi ultimi mesi per il pomeridiano. I biglietti rimangono validi per le nuovaannunciate, con tagliandi in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che non potranno partecipare ai nuovi concerti potranno invece richiedere ilrivolgendosi al punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre il 15 aprile.La consegna dei biglietti avverrà invece secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso si dovrà presentare la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità ...

