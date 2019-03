ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Perarriva l’ennesimada parte delladiUe sul fronte ambientale. Questa volta si tratta della sentenza per le 44sparse in tutto il territorio nazionale, le cosiddette ‘pre-esistenti’, ossia quelle aperte prima del 2001 e che avrebbero dovuto essere chiuse o adeguate alle nuove norme di sicurezza Ue introdotte nel 1999. L’ultimo termine era stato fissato dalla Commissione europea per il 19 ottobre del 2015. Tutto quanto fatto dal 2017 in poi e negli ultimi mesi, successivamente alla nomina di un commissario straordinario, non ha potuto fermare l’iter, né far tornare indietro il tempo. Il 2015 è ormai lontano. Il nostro Paese paga e continuerà a sborsare per quanto non è riuscito a fare prima di quella data. Non resta che ridurre al minimo i danni, chiudendo tutti i siti non a norma prima possibile.UNA PROCEDURA APERTA DA SETTE ANNI ...

fattoquotidiano : Rifiuti, la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia per 44 discariche non bonificate e ancora aperte - montix81 : RT @fattoquotidiano: Rifiuti, la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia per 44 discariche non bonificate e ancora aperte - Cascavel47 : Rifiuti, la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia per 44 discariche non bonificate e ancora aperte… -