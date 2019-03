Ricky e Adam | gli studenti-eroi | Mia madre pensava fosse uno scherzo Le ho detto

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) "Eravamo tutti terrorizzati perché lui ha vuotato le taniche di benzina lungo il corridoio, ci ha legati e ha sequestrato i telefoni per impedirci di chiedere aiuto"., dodici anni, racconta così gli attimi di paura sul bus sequestrato e poi dato alle fiamme da Ousseynou Sy a San Donato. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, il giovane racconta come sono riusciti a chiamare e chiedere aiuto:"Un mio compagno, Rami, aveva nascosto il cellulare ha fatto le prime chiamate al 112. A un certo punto gli è caduto per terra, senza farmi vedere sono andato a raccoglierlo e l'ho passato ad, dietro di me".Ousseynou Sy aveva legato i polsi a tutti glipresenti sul bus ma qualcosa non è andato secondo i suoi piani, come racconta"Non erano legate bene, quindi sono riuscito a togliermele anche se facevano male".Rami è stato il ...

