Reggio Emilia, prete lascia la Chiesa e si sposa. La nuova vita di Achille: “Sono rinato” (Di giovedì 21 marzo 2019) La storia di Achille Melegari, 58 anni e ormai ex sacerdote, che nel 2017 ha lasciato la Chiesa e ha sposato, qualche mese più tardi, la sua Gerardina Bellassai. In una intervista, a poco più di un anno dalle nozze, ha raccontato come la sua vita sia cambiata da prete a marito: "Grazie a Dina sto conoscendo un pezzo di mondo che non avrei mai potuto apprezzare restando chiuso in parrocchia".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 21 marzo 2019) La storia diMelegari, 58 anni e ormai ex sacerdote, che nel 2017 hato lae hato, qualche mese più tardi, la sua Gerardina Bellassai. In una intervista, a poco più di un anno dalle nozze, ha raccontato come la suasia cambiata daa marito: "Grazie a Dina sto conoscendo un pezzo di mondo che non avrei mai potuto apprezzare restando chiuso in parrocchia".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

marattin : Domani doppia tappa emiliana del tour per spiegare quanto sia dannosa la politica economica del governo (e cosa inv… - SenatoStampa : Plebisciti 11 e #12marzo 1860 sanciscono annessione a #RegnodiSardegna di Granducato Toscana, Ducato Parma e Piacen… - gaiaitaliacomRE : Reggio Emilia per l’Innovazione Digitale: progetti strategici per le imprese -