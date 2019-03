Reddito e quota 100 al rush finale : Reddito di cittadinanza e quota 100 si avvicinano al traguardo. Il decreto legge, modificato da Senato e Camera, è giunto alla versione definitiva e attende solo l'ok dai due rami del parlamento per ...

Reddito di cittadinanza - stop se finiscono i fondi. Domande sopra quota 600mila : stop al redito di cittadinanza se non ci saranno abbastanza soldi. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per il sussidio l'Inps avverte i ministeri del Lavoro e dell'Economia che entro trenta giorni devono ristabilire la compatibilità finanziaria 'mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio'. In attesa del decreto 'l'acquisizione di nuove Domande e le ...

Vola il Reddito - domande sopra quota 600mila : Una misura tanto ambita quanto attesa. Lo dicono, come sempre, i numeri che ad oggi decretano il successo di adesione al provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle nella persona del suo ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : il Governo pone la fiducia : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 marzo 2019 vedono arrivare da parte del Governo la richiesta di fiducia sull'esame alla Camera del DL relativo alle nuove uscite anticipate tramite la Quota 100 ed al Reddito di cittadinanza. Non si è fatta però attendere la dura critica dell'opposizione, mentre dal Comitato Opzione Donna Social prosegue il pressing con le rivendicazioni per la previdenza femminile. Pensioni Q100 e Reddito di ...

[Il retroscena] Il momento più difficile del governo : Reddito - Quota 100 - la Cina e la decisione sul processo a Salvini : ... il controllo dei dati, dei telefoni, dei dati sanitari, dell'energia: non vorrei che domani qualcuno saltasse dall'altra parte del mondo e spegnesse l'interruttore per motivi di concorrenza o ...

Domanda Reddito di cittadinanza e Quota 100 - quanto costa al Caf e prezzi : Domanda reddito di cittadinanza e Quota 100, quanto costa al Caf e prezzi Costo Domanda Quota 100 e reddito Quota 100 e reddito di cittadinanza sono le due misure principali che ha portato la nuova Manovra del governo giallo-verde. Mentre Quota 100 è una sorta di uscita anticipata (con 62 anni di età e 38 anni di contributi minimo), il reddito di cittadinanza è una misura finalizzata a contrastare la povertà e si pone come strumento di ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - alla Camera la discussione generale sul decretone. Segui la diretta : Al via nell’Aula della Camera la discussone generale sul decretone, che contiene le norme sul Reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E’ possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia. L'articolo Reddito di cittadinanza e quota 100, alla Camera la discussione generale sul decretone. Segui la ...

La Lega rilancia la carta della flat tax : aliquota unica al 15% sul Reddito familiare : Le elezioni europee non si vinceranno solo sui temi dell’immigrazione, del sovranismo, dell’identità nazionale, dei nuovi equilibri politici a Bruxelles. Gli slogan sulla nuova Europa con meno finanza e burocrazia, più lavoro e sicurezza potrebbero non bastare a Matteo Salvini per confermare quel 33-35% previsto dai sondaggi di cui lui diffida...

Decretone Reddito di cittadinanza e quota 100 - ecco tutte le novità - : Il testo approvato dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera prevede molte modifiche: stretta su furbetti e stranieri, nuove assunzioni nei carabinieri e nella gdf per potenziare i ...

