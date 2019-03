Rai Storia - 21 marzo 1999 | Roberto Benigni riceve 3 Oscar per il film ' La vita è bella'

Tre conferenze sulla storia del popolo ebRaico : Elena Lattes Nell'aprile dello scorso anno, l'ingegnere e architetto Davide Romanin Jacur , guida del museo ebraico di Padova , presidente - per quasi trent'anni - della Comunità locale, nonché dal ...

La storia - i personaggi - il combattimento e molto altro nel nuovo tRailer di Sekiro : Shadows Die Twice : Ci siamo quasi, finalmente Sekiro: Shadows Die Twice uscirà questa settimana e, in vista del lancio, un nuovo gameplay trailer riportato da Gamingbolt, ci offre una panoramica su tutto ciò che dobbiamo sapere sul gioco. Questo include la trama, i personaggi, il combattimento e molto altro.I giocatori assumono "il ruolo di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è ...

TV - Rai Storia : “Italia : Viaggio nella bellezza” - alla scoperta dei depositi museali : Nell’immaginario comune i depositi dei musei sono considerati magazzini sporchi e polverosi dove sono nascoste opere che vengono negate alla pubblica fruizione. “Italia: Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 18 marzo alle 22.15 su Rai Storia, sfata questo luogo comune con un Viaggio nei depositi di quattro grandi musei italiani: il Museo delle Civiltà di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Archeologico di Adria e la ...

Attacco Nuova Zelanda - Mattarella : “TRaini affiancato a Venier e a Martello Cancellare la storia è cancellare la civiltà” : “Quanto avvenuto dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda è un segnale d’allarme gravissimo“. Ha commentato così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la strage avvenuta a Christchurch. “Alcuni forsennati – ha ricordato il capo dello Stato ad Ancona durante l’apertura del 50° anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche – hanno sparato, uccidendo decine persone inermi di religione islamica ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - da Leonardo a Vespucci : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

TV - Rai Storia : a “Passato e Presente” la nascita del Partito Popolare Italiano : 18 gennaio 1919: in un albergo romano, alcune persone riunite attorno a don Luigi Sturzo danno vita al Partito Popolare. Per la prima volta i cattolici italiani, hanno un loro Partito di riferimento. A “Passato e Presente” in onda domenica 10 marzo alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli con il professor Nicola Antonetti ricostruiscono l’evento destinato a rivoluzionare il quadro politico Italiano. Spaventata dall’avanzata del Partito socialista, ...

A United Kingdom : trama - cast e storia del film. Stasera su Rai 3 : A United Kingdom: trama, cast e storia del film. Stasera su Rai 3 Oggi, 7 marzo 2019, alle 21, il palinsesto di Rai 3 propone il film A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia. La pellicola è ispirata dalla vicenda reale di Seretse Khama, erede al trono del Botwana, e dell’impiegata inglese Ruth Williams. Il Caso Spotlight: cast e trama del film A United Kingdom: una storia vera Il racconto parte dall’anno 1947, l’erede al ...

Rai Storia - 7 marzo 1999 : un infarto stronca la vita del grande regista Stanley Kubrick : Muore a 77 anni stroncato da un infarto Stanley Kubrick, considerato uno dei più importanti registi del XX secolo. La ricostruzione di Il giorno e la Storia, cronache, fatti e protagonisti del giorno. ...

Framing John Delorean : il tRailer del film sulla vera storia dell'uomo che ha progettato l'auto di Ritorno al futuro : ... e nel 1973 si mise in proprio per fondare la Delorean Motor Company , che produsse la futuristica e problematica Delorean DMC-12 , l'auto resa celebre in tutto il mondo da Roger Zemeckis grazie alla ...

Mortal Kombat 11 : pubblicato il tRailer dedicato alla storia : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno presentato il nuovo trailer della storia di Mortal Kombat 11, che continua l'epica saga di questo titolo introducendo una nuova, originale narrazione con una distorsione temporale. In Mortal Kombat 11, la sconfitta del malvagio Dio Anziano Shinnok a opera di Raiden ha scatenato l'ira di Kronika e destabilizzato il suo agognato equilibrio tra bene e male. Per riportare la ...

Britannia su Rai 4 storia e magia si fondono nel racconto dell'invasione romana della Gran Bretagna : Ricco cast, ricostruzioni d'epoca e il fascino di un passato magico e mitologico sono gli ingredienti di Britannia serie tv in onda dal 5 marzo su Rai 4 in prima serata.La serie è prodotta da Sky e Amazon USA e infatti è già andata in onda lo scorso anno in prima tv su Sky Atlantic in Italia con la seconda stagione attesa in autunno. Britannia è scritta da Jez Butterworth, già autore di Edge of Tomorrow, Jerusalem e Spectre, realizzata ...

Il nuovo tRailer di Devil May Cry 5 ripercorre tutta la storia della saga prima dell’uscita : 8 marzo 2019. È questa la data scelta da Capcom per l'uscita di Devil May Cry 5, atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo non va solo a confermare l'ottima annata della compagnia giapponese - iniziata con il sontuoso remake di Resident Evil 2 -, ma anche e soprattutto a proseguire una saga entrata ormai di diritto nell'Olimpo del gaming e nei cuori degli appassionati. L'indiavolato action game segnerà il ritorno del cacciatore di demoni ...

