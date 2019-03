Rabiot-Juventus | si riapre la pista di mercato | c’è la svolta!

Rabiot-Juventus - Paratici ci prova ancora : adesso è guerra con il PSG : Rabiot-Juventus – E’ oramai scontro frontale tra Rabiot e PSG. Il nazionale francese è finito nel mirino del Direttore Sportivo del club parigino, che ha lamentato la scarsa professionalità del mediano. Il dirigente non ha per nulla gradito la scelta del giocatore di fare “baldoria” in un night club di Parigi, il Tam-Tam, la sera […] More

Rabiot-Juventus - trattativa ancora viva : Paratici ri-avvia i contatti : Rabiot-Juventus – La Juventus si era mossa anni fa per lui, prima che l’ultimo rinnovo contrattuale con il Paris Saint-Germain allontanasse momentaneamente l’ipotesi Serie A: ma Adrien Rabiot non è mai scomparso dai radar bianconeri. Leggi anche: Juventus Frosinone streaming: ecco dove seguire il match, no Rojadirecta Rabiot-Juventus, la situazione Il centrocampista francese si svincolerà a giugno dal PSG e, secondo il Mundo ...