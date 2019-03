Quagliarella ride | Italia | mi piaci E riparla dello stalker

L’uomo (C)ragno non basta al Cagliari - Quagliarella buca la ragnatela : la Sampdoria torna a sorridere : Interventi prodigiosi del portiere del Cagliari, la Sampdoria però riesce a bucarne la resistenza su rigore grazie a Quagliarella La Sampdoria supera il Cagliari per 1-0 nel match valido per il 25° turno di serie A, decide il gol di Quagliarella al 66′ su rigore che permette ai doriani di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. Non basta ai sardi un super Cragno, autore di tre interventi prodigiosi che non servono per ...