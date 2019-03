Puglia - ok a legge per antimafia sociale : ANSA, - BARI, 21 MAR - La Regione Puglia si è dotata di una normativa di antimafia sociale organica e stanzia somme importanti, pari a un milione 500mila euro sino al 2021, per la realizzazione delle ...

Pannelli solari gratis sulle case di famiglie in difficoltà - in Puglia arriva la legge : Si chiama fondo rotativo fotovoltaico ed è un progetto che lo scorso gennaio ha visto la sua sperimentazione per volontà del sindaco di Porto Torres in Sardegna, cioè Sean Wheeler. Si tratta di un sistema che tramite un fondo pubblico permette l’installazione di Pannelli fotovoltaici sulle case delle famiglie in difficoltà, un autentico reddito energetico. Un progetto che mira a far risparmiare a queste famiglie i soldi per l’energia ad uso ...

Reddito energetico - pannelli solari a chi non può pagare le bollette. In Puglia il Pd approva la legge M5s : è la prima Regione : Il primo progetto in Sardegna targato 5 Stelle, la prima legge in Puglia, dove il Reddito energetico è riuscito a mettere d’accordo persino M5s e Partito democratico. Se a gennaio 2019, infatti, il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler ha inaugurato in via sperimentale il progetto di fondo rotativo fotovoltaico in Italia con la benedizione del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, è invece la ...

Puglia - ultraleggero precipita nel Salento : morti i due uomini a bordo : Puglia, ultraleggero precipita nel Salento: morti i due uomini a bordo Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce, a pochi metri da alcune abitazioni. Le vittime sono due uomini: uno di 43, l'altro di 73 anni. Un precedente nel ...

Puglia - aereo ultraleggero precipita in Salento : si temono due vittime - : Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce. Due le persone a bordo. Potrebbero esserci delle vittime