Pronostico Gibilterra vs Irlanda | Qualificazioni Euro 2020 23-03-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di giovedì 21 marzo 2019), Gruppo D, analisi edi, sabato 23 marzo. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi edella partita, in programma sabato 23 marzo. E’ quasi un derby, ma in realtà è importante per l’del nuovo commissario tecnico Mick McCarthy, anche perché le speranze di qualificazione passano da queste sfide.Come arrivanoè una delle cenerentole del calciopeo, anche se nella Nations League è riuscita a conquistare le sue prime vittorie con Armenia e Liechtenstein della sua breve storia. Un dato altamente allarmante? Hanno perso 26 delle ultime 30 partite e subito due o più gol in 27 occasioni delle loro ultime 31 partite. Nelle ultime dieci casalinghe, invece, hanno concesso una media di 3,6 gol a partita.C’è grande curiosità per il ...