Pronostico Bosnia vs Armenia | Qualificazioni Euro 2020 | 23-03-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di giovedì 21 marzo 2019), Gruppo J, analisi edi, sabato 23 marzo. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi edella partita, in programma sabato 23 marzo. Reduce da un’ottima Nations League, lanon può sbagliare contro l’se vorrà impegnare l’Italia nella lotta per la prima posizione del gruppo J.Come arrivano?Lasi presenta dopo aver mostrato delle ottime prestazioni in Nations League, dove ha vinto il suo girone e senza perdere nemmeno una partita precedendo l’Austria e l’Irlanda del Nord. Risultati che le consentiranno di accedere nel gruppo A a partire dalla prossima edizione. L’unica sconfitta del 2018 è arrivata nell’ultima amichevole disputata a novembre contro la Spagna per 1-0. La sfida con l’è da vincere in vista ...