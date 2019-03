Procreazione Medicalmente Assistita | sempre più coppie lamentano problemi di sterilità

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si apre oggi, sino a venerdì 22 marzo, presso il Palazzo dei Congressi, Piazza Adua, 1, a Firenze, il 2° Congresso Nazionale sulla, organizzato dal Prof. Luca Mencaglia, Presidente Fondazione PMA Italia, Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia e Direttore Unità Operativa Complessa Centro PMA USL sud-est Toscana. Tra i focus in programma, una nuova app, la realizzazione di una rete per la donazione di gameti, si analizzerà il fenomeno della denatalità in Italia e le conseguenze dell’assenza dell’eterologa in Italia. L’appuntamento vede l’adesione di oltre 500 partecipanti, che rappresentano il 90% di tutti i centri che si occupano di PMA in Italia.LA CAMPAGNA DEL… CAVOLO – L’appuntamento è strettamente collegato alla campagna di comunicazione “La campagna del… cavolo”, presentata la ...

