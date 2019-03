Procedure di preparazione dello sperma nella IUI

fondazioneserono

(Di giovedì 21 marzo 2019) Negli ultimi decenni, allo scopo di curare alcune forme di sterilità di coppia, sono state messe a punto tecniche raggruppate sotto il termine di procreazione medicalmente assistita (PMA) 1. Tra di esse vi è l’inseminazione intrauterina (IUI), definita come l’introduzione artificiale del liquido seminale nell’utero allo scopo di agevolare il concepimento 1: Un catetere di plastica dalla punta molto sottile e flessibile viene introdotto attraverso il canale cervicale fino al fondo dell’utero e il liquido seminale (circa 0,3-0,7 ml) viene iniettato a 0,5 cm dal fondo dell’utero attraverso due piccoli orifizi del catetere posti in direzione degli osti tubarici 1.Nell’IUI il liquido seminale non può essere iniettato in utero senza un preventivo trattamento in vitro 1, che viene effettuato sia per separare glitozoi dal plasma seminale, contenente sostanze come le ...

