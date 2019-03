Meteo - le Previsioni di domani venerdì 22 marzo - : Anticiclone superstar nel fine settimana con tanto sole e temperature fino a 25 gradi. Un esordio di primavera dai toni quasi estivi soprattutto sulle regioni del Centro Nord. Più contenuto l'aumento ...

Meteo - le Previsioni di domani venerdì 22 marzo : Meteo, le previsioni di domani venerdì 22 marzo Anticiclone superstar nel fine settimana con tanto sole e temperature fino a 25 gradi. Un esordio di primavera dai toni quasi estivi soprattutto sulle regioni del Centro Nord. Più contenuto l’aumento termico al Sud ma sempre in un contesto piuttosto soleggiato ...

Meteo Roma : Previsioni per venerdì 22 marzo : Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 22 marzo Ampi spazi di sereno al mattino e anche al pomeriggio; tempo stabile nelle ore serali con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +8°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 22 marzo Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente nella mattinata ed anche nel pomeriggio su tutti i settori; in serata i cieli saranno sereni sia sulle coste che sulle ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Giovedì 21 Marzo 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo tempo soleggiato I Venti risulteranno moderati nord orientali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno stazionarie Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà tra Moderato/Alto TOSCANA: DIVIETO ASSOLUTO di Abbruciamento ? LEGGI QUI La Previsione per Venerdì 22 Marzo ...

Meteo - le Previsioni di giovedì 21 marzo : Meteo, le previsioni di giovedì 21 marzo Torna il bel tempo al Nord e al centro con un aumento delle temperature che si riporteranno su valori prossimi ai 20 gradi. L’isolamento di una depressione sulle coste del nord Africa, determinerà ancora condizioni instabili sulle isole maggiori e sulla Calabria ...

Meteo - le Previsioni di domani giovedì 21 Marzo : Da giovedì la rimonta di un anticiclone, favorirà il ritorno di tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Nord e del Centro. Il bel tempo sarà accompagnato da clima mite con temperature che saliranno fino ai 20 gradi. L’isolamento di una depressione sulle coste del nord Africa, determinerà ancora condizioni instabili sulle isole maggiori e sulla Calabria. Tra giovedì e sabato piogge frequenti interesseranno la Sicilia e la Sardegna e le ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Mercoledì 20 Marzo 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo tempo stabile ma con una leggera nuvolosità I Venti risulteranno fin forti nord orientali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in lieve rialzo nei valori massimi. Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà tra Moderato/Alto La Previsione per Giovedì 21 Marzo ...

Previsioni Meteo Torino : termometro sotto lo zero in Piemonte - ma nessuna pioggia in vista : Dopo il caldo della settimana scorsa, è tornato il gelo in Piemonte. Tra ieri e oggi il termometro e’ sceso nuovamente sotto lo zero anche a quote molto basse, come i 268 metri di altitudine di Varallo Pombia (Novara), dove la stazioneMeteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di – 1.6; a Paesana (Cuneo) -0.9, a Lanzo (Torino). Nel centro di Torino il termometro la scorsa notte è sceso ...

Previsioni Meteo per la 3ª decade di Marzo : prevalenza dell’alta pressione con caldo e siccità - ma a fine mese potrebbe tornare a ruggire l’inverno : Previsioni Meteo – Il mese di trapasso tra inverno e primavera continua a mostrare connotati in prevalenza tipici primaverili, con temperature in linea generale sopra le medie e tempo asciutto. Ogni tanto, però, ci sono delle interruzioni delle fasi anticicloniche e più calde preminenti, a opera di moderate azioni instabili provenienti dai settori settentrionali, caratterizzate da aria piuttosto fresca o anche fredda. Insomma, azioni ...

Meteo : Previsioni per mercoledì 19 marzo 2019 : previsioni Meteo per mercoledì 20 marzo. Roma Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni associati. Maggiori schiarite nella serata. Temperature comprese tra +7°C e +20°C. Lazio Tempo stabile nella mattinata con cieli molto nuvolosi su tutto il territorio, neve in Appennino fino a 1000-1200 metri; deboli piogge nel pomeriggio sul Frusinate e sul Basso Lazio, ...