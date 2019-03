Prevenzione e Diagnosi della Retinopatia e Maculopatia Diabetica | 2 200 screening

Prevenzione e diagnosi del Glaucoma : visite gratuite presso le cliniche Neovision : Neovision , il primo network italiano di cliniche oculistiche dedicate, ha aderito anche quest’anno alla Campagna “Salva Vista” promossa da IAPB Italia Onlus, SOI – Società Oftalmologica Italiana e SIGLA – Società Italiana Glaucoma , in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (10 – 16 marzo). Dal 10 marzo ad oggi, Neovision ha già effettuato 15 visite gratuite presso le proprie cliniche di Viale Restelli 1, Corso Vercelli ...

Maculopatia e retinopatia diabetiche : a febbraio il Mese di Prevenzione e Diagnosi : Fino al 28 febbraio presso la Fondazione G. B. Bietti per l’Oftalmologia, screening oculistici gratuiti dedicati a queste due patologie invalidanti Ha preso il via anche nella Capitale il Mese della Prevenzione della Maculopatia e retinopatia diabetiche, promosso dal 4 al 28 febbraio su tutto il territorio nazionale dal Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele di Milano. Un’importante iniziativa ...