Prete abusa di una donna mentre le dà l’estrema unzione e le unge il petto con l’acqua santa (Di giovedì 21 marzo 2019) Nuovo scandalo per la Chiesa americana: Gerold Langsch, sacerdote 75enne di Austin, in Texas, è stato arrestato con l'accusa di aggressione ai danni di una donna gravemente malata. Le avrebbe palpeggiato il seno mentre le somministrava l'estrema unzione, ungendole il petto con l'acqua santa. In un comunicato la diocesi ha dichiarato che collaborerà con la polizia nella ricerca di altre, eventuali vittime.



