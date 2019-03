Prato | Jury Chechi mette all’asta i suoi trofei per salvare la sua prima palestra

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) In quellaha vinto la suacoppa: era il 1976 e, che aveva sette anni, aveva sbaragliato gli avversari nel campionato regionale. Oggi l’Etruria di, che l’atleta ha frequentato ogni giorno per tanto tempo e dove adesso si allenano 90 ginnasti dai 6 ai 16 anni, ha bisogno di grandi lavori di manutenzione. L’impianto elettrico ha smesso di funzionare e il riscaldamento andrebbe sostituito. Così, 49 anni, il campione olimpico soprannominato «Il Signore degli Anelli», ha deciso diree di donare il ricavato allaper finanziare i lavori di cui c’è bisogno e installare un moderno impianto di luci a led.Circa 200saranno battutial prezzo simbolico 19,96 euro (come le cifre che compongono l’anno in cui vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta). Si potranno acquistare anche le ...

acquacri : Prato, Jury Chechi mette all'asta coppe e medaglie per salvare la palestra in cui ha iniziato - Paul9milano : RT @MediasetTgcom24: Jury Chechi mette all'asta i trofei per salvare sua prima palestra #Prato - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Jury Chechi mette all'asta i trofei per salvare sua prima palestra #Prato -