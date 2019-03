Porsche Cayenne Coupé 2019 | ecco le prime immagini e tutto quello che c’è da sapere sul

Porsche Cayenne Coupé - l'abbiamo vista in anteprima. Ora il suv diventa sportivo : Grazie al pacchetto Sport Chrono incluso nella dotazione di serie, l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 6.0 secondi, che d iventano 5,9 con i pacchetti sportivi ultraleggeri opzionali. La ...

Porsche Cayenne Coupé - Nuovo lato B per la Suv tedesca : Per la prima volta la Porsche Cayenne si sdoppia in due varianti di carrozzeria, diventando anche Coupé. La nuova versione della Suv tedesca sarà inizialmente disponibile in Italia con due motorizzazioni: la 3.0 V6 da 340 CV con prezzi a partire da 86.692 euro e la Turbo 4.0 V8 da 550 CV che avrà un listino base di 151.230 euro. Le prime consegne sono previste per la fine del prossimo mese di maggio e, a seconda della versione, ...