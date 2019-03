Pokemon | arriva il più importante torneo italiano

Pokémon detective Pikachu arriva il film live action con Ryan Reynolds : Inimitabili, teneri, a volte buffi, spesso divertenti o pericolosi, il mondo dei Pokémon prende vita in un film in live action dal titolo Pokémon detective Pikachu. E a dare la voce al personaggio forse più celebre tra i singolari animaletti, è stato chiamato Ryan Reynolds. Ma il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche. Pokémon detective Pikachu, anticipazioni La ...

In Pokémon Go arriva il medaglione per cambiare squadra : Dal 26 febbraio agli Allenatori di Pokémon Go verrà data la possibilità di cambiare squadra una volta all’anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo In Pokémon Go arriva il medaglione per cambiare squadra proviene da TuttoAndroid.

Pokémon GO - arriva l'evento di San Valentino : tutte le novità - : Oggi è la festa degli innamorati e, per l'occasione, all'interno di Pokémon GO arriva il nuovo Evento di San Valentino . Per celebrare l'amore che è nell'aria anche il mondo dei Pokémon si tingerà a tinte rosa, introducendo delle modifiche ad hoc a gameplay e contenuti. Ecco quali sono le novità disponibili da oggi. LEGGI ANCHE : Un nuovo gioco di Pokémon su ...