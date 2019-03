Podcast mania | da Chanel a Gucci la moda adesso si ascolta in cuffia con Elton John

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Siamo abituati a vedere lain vetrina, in passerella, su Instagram.però possiamo ancherla: ladei, i contenuti audio da scaricare ere in qualsiasi momento, non ha risparmiato nemmeno l’haute-couture. Lo utilizzano grandi maison comee Margiela, ma anche catene di negozi di lusso come le boutique newyorkesi Saks e Barneys. Altro che Instagram: per essere all’ultimo grido bisogna mettersi le cuffie.Quello deiè un fenomeno in crescita: tutti li amano perché permettono di ingannare i tempi morti – in auto, sui mezzi pubblici –ndo una conversazione, senza essere distratti dalle immagini. Come la radio, ma con il vantaggio di riprodurli quando e dove si vuole, senza seguire un orario di messa in onda. Ci sono quelli di informazione, gli approfondimenti tematici sulle donne o sulla politica estera, i ...

