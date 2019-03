PlayStation Now | ecco i titoli imperdibili e da scoprire del servizio

PlayStation Now : come configurare il DualShock 4 su PC e altri consigli : PS Now è da poco disponibile anche in Italia, per chi non lo sapesse parliamo di un servizio in abbonamento che consente di giocare su PC (con qualche limitazione) e PS4 centinaia di titoli PS3, PS4 e PS2. In questa piccola guida vi forniremo le informazioni essenziali per godervi appieno il nuovo servizio su PC.Cominciamo con i requisiti minimi e consigliati necessari per poter utilizzare PS Now su PC: Minimi Leggi altro...

Arriva PlayStation Now in Italia - come funziona lo streaming dei giochi PS4 nella nostra prova : Dopo averlo atteso a lungo e una intensa fase di test nel mese di febbraio, PlayStation Now è finalmente sbarcato anche in Italia così come in altri Paesi del Vecchio Continente. Il servizio in streaming di mamma Sony si affaccia quindi sullo Stivale proprio quando Microsoft è particolarmente agguerrita con il suo Project xCloud e Google, a sorpresa, è pronta ad annunciare (forse) una nuova infrastruttura basata sul gaming in rete. Naturalmente ...

PlayStation Now e l'eterna lotta per il nostro tempo libero - intervista : Se c'è un tratto di Marco Saletta che emerge dopo pochi istanti, è la sua schiettezza. Sia chiaro, qualche risposta di maniera la dà anche lui, ma in un mondo dove non è raro intervistare manager che s'atteggiano a capitani d'industria, fa piacere intervistare una persona che risponde senza pensare troppo a quello che dicono i playbook. Il che, giornalisticamente parlando, è un'ottima premessa quando in un'intervista si vuole uscire dal seminato ...

Diamo uno sguardo ai titoli PS3 disponibili col servizio PlayStation Now : PlayStation Now è finalmente arrivato anche in Italia, per chi non lo sapesse si tratta di un servizio in abbonamento che consente di giocare centinaia di titoli (PS4, PS3 e PS4) in streaming su PS4 e PC.Di seguito potete trovare la lista dedicata al catalogo PS3:Questi sono tutti i giochi PlayStation 3 presenti nel servizio. Se cercate maggiori informazioni su PlayStation Now, noi vi rimanDiamo al nostro articolo dedicato che contiene tutti i ...

PlayStation Now arriva in Italia. Ecco dettagli e prezzi di abbonamento : La fruizione di contenuti digitali attraverso lo streaming è generalmente riferita ai contenuti video. Basti pensare a Netflix e Amazon Prime Video, ma anche ai tanti altri servizi simili disponibili nel mondo, che consentono di accedere ad un ampio catalogo di produzioni, dalle serie tv ai film, pagando un abbonamento mensile. Negli ultimi anni, tuttavia, questo metodo di accesso ai contenuti digitali si è esteso anche ad un mercato in ...

PlayStation Now arriva anche in Italia : L'atteso annuncio di Sony: il servizio su abbonamento PlayStation Now è disponibile anche in Italia. Tutti i costi e i...

Ecco tutti i giochi PS2 disponibili attraverso PlayStation Now : PlayStation Now è stato reso disponibile senza nessun tipo di avviso da parte di Sony, sorprendendo così la maggioranza dei suoi utenti. Questa notizia è stata accolta con tanta euforia dai fan, che adesso non vedono l'ora di riscoprire tutte le vecchie perle prodotte dal mercato videoludico. Attualmente il servizio streaming offre più di 600 titoli tra PS4, PS3 e PS2. Proprio per quanto riguarda la PlayStation 2, sappiamo che per alcuni ...

Scopriamo i giochi PS4 disponibili con PlayStation Now : Ci siamo, finalmente PlayStation Now è sbarcato in Italia e poco fa vi abbiamo rivelato i dettagli principali del servizio.Come probabilmente saprete, si parla attualmente di un catalogo di oltre 600 titoli tra cui 250 anche scaricabili e 350 on-demand. Il catalogo comprende giochi appartenenti al catalogo di PS4, PS3 e PS2 e ovviamente è in continuo aggiornamento.Qui sotto, vi riportiamo la lista dei titoli PS4 dalla A alla Z comparsa su ...

PlayStation Now - da oggi in Italia il Netflix dei videogiochi/ Dettagli e costi : Playstation Now disponibile di oggi in Italia: il Netflix dei videogiochi costerà circa 12 euro al mese, e permetterà di giocare con 600 titoli

PlayStation Now è arrivato oggi in Italia – scopriamo come funziona : Sony annuncia che da oggi PlayStation Now è disponibile per tutti i giocatori in Italia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia, che adesso potranno accedere a oltre 600 giochi per PS4, PS3 e PS2. Il servizio su abbonamento permette agli utenti di giocare in streaming a una vasta scelta di titoli su PS4 e su PC Windows, oltre a garantire loro la possibilità di scaricare su PlayStation 4 i giochi per PS4 e PS2 da provare ...

PlayStation Now è ora disponibile anche in Italia su PS4 e PC : caratteristiche - prezzo e giochi : PlayStation NowPlayStation NowSony Interactive Entertainment ha annunciato che a partire dal 12 marzo PlayStation Now è finalmente disponibile anche in Italia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia con un catalogo di oltre 600 giochi tra quelli PlayStation 4 ma anche, finalmente, in retrocompatibilità con PlayStation 3 e PlayStation 2. Il servizio su abbonamento permette agli utenti di giocare in streaming a una vasta ...

Sony lancia PlayStation Now - arriva in Italia la 'Netflix dei videogiochi' : Ora è ufficiale: PlayStation Now è disponibile anche in Italia. Dopo aver raggiunto gli Stati Uniti, il Giappone e i principali stati europei, il servizio di Sony da martedì 12 marzo arriva anche nel ...

PlayStation Now - da oggi anche in Italia si gioca in streaming : Foto: Sony PlayStation Un po’ a sorpresa, Sony ha annunciato il lancio di PlayStation Now anche in Italia, per oggi 12 marzo. Avviato fin dal 2014 negli Stati Uniti, il servizio di streaming di videogame ha dovuto passare una lunga fase sperimentale per poter garantire il perfetto funzionamento anche sulle connessioni meno efficienti, tema piuttosto sentito soprattutto nel nostro paese (da qui la lunga attesa). “C’erano ...

PlayStation Now - articolo : Ci sono voluti 5 anni ma finalmente PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming di Sony, è arrivato anche in Italia. I tempi, infatti, erano ormai maturi. Da una parte il colosso giapponese si sta confermando leader assoluto di questa generazione con 91,6 milioni di console vendute in tutto il mondo, 90 milioni di iscritti al PSN e 34,3 milioni di persone che pagano l'abbonamento PS Plus.Dall'altra nel nostro paese qualcosa finalmente si ...