Per gli scienziati | ' Pienamente adulti solo a 30 anni'

Lutto in famiglia Per un naufrago a L'Isola dei Famosi - : "Mi stringo al dolore di O'Maè, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di Judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita: sua madre". Quanto ...

Sisma 1997 - la giunta regionale stanzia 9 milioni Per gli edifici non ancora finanziati : PERUGIA - La giunta regionale dell'Umbria, su proposta della presidente Catiuscia Marini, ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione ...

Puglia - ok a legge Per antimafia sociale : BARI, 21 MAR - La Regione Puglia si è dotata di una normativa di antimafia sociale organica e stanzia somme importanti, pari a un milione 500mila euro sino al 2021, per la realizzazione delle attività.

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Ryoyu Kobayashi infrange il record Personale ed è primo in qualificazione - Insam 28° : L’ultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci si è aperto con una spettacolare prova di qualificazione sul trampolino di volo HS240 di Planica, in Slovenia. I migliori interpreti della specialità, che si giocheranno il primato nella classifica generale dedicata alle gare di volo, hanno regalato una bellissima serie di salti in cui sono stati abbattuti innumerevoli record personali grazie ad un vento ...

Alimenti “nutraceutici” - dal diabete all’iPertensione : ecco quali sono i cibi davvero efficaci Per abbassare la glicemia - la pressione alta e il colesterolo cattivo : La diffusione dei prodotti cosiddetti ‘nutraceutici’ ha ormai raggiunto proporzioni molto ampie anche nel nostro Paese e determina costi significativi per gli utilizzatori. D’altra parte, spesso le evidenze a supporto delle indicazioni per cui vengono consigliati o prescritti i nutraceutici non sono sufficientemente solide dal punto di vista scientifico e non sempre appaiono univoche. “È per questo motivo che la SIPREC – spiega il professor ...

Genitori indigenti arrestati ad Acate Per abbandono di tre figli minorenni : I carabinieri di Acate, durante un regolare servizio di controllo del territorio, hanno notato, presso un autolavaggio del paese, un ragazzino intento a effettuare lavori di pulizia su un'autovettura. ...

«Live – Non è la D’Urso» vince (solo) Per Mediaset. E gli ascolti diventano un’opinione : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Diffidate dai numeri, perché anch’essi saranno confutabili. Nella gara degli ascolti, quei dati che arrivano ogni giorno per dirci quali sono stati i programmi più visti di ieri, pare che non ci siano più scienze esatte. Ognuno interpreta le misurazioni secondo le proprie valutazioni, come se i numeri non fossero più numeri e non riuscissimo a dedurre ...

Primarie PD - come è cambiato il tasso di partecipazione degli elettori PD Per regione – infografiche : Primarie PD, come è cambiato il tasso di partecipazione degli elettori PD per regione – infografiche Le Primarie che hanno incoronato Zingaretti come segretario PD da un lato hanno avuto un’affluenza, intorno al milione e 600 mila votanti 1.582.083 per la precisione), superiore alle aspettative. Dall’altro hanno però rappresentato l’ennesimo calo dei partecipanti, seppure atteso. Ma come cambiano i numeri se li ...

Campidoglio : una nuova rete bus in zona Magliana - Marconi - Portuense Per collegamenti più efficienti : Lunedì 25 marzo partirà il progetto di riorganizzazione e ottimizzazione della rete del trasporto pubblico locale in zona Magliana, Marconi, Portuense, Trullo, Corviale e Piana del Sole per migliorare ...

Google sta testando i suggerimenti Per i file e le cartelle di Google Drive nella barra degli indirizzi di Google Chrome : L'obbiettivo di Google è rendere accessibile la ricerca in Google Drive direttamente dalla barra degli indirizzi di Google Chrome per consentire agli utenti di cercare sia file che cartelle, con risultati come link e suggerimenti di query nel sottostante menu a discesa. Sarà possibile utilizzare anche dei filtri digitando delle parole chiave direttamente nella barra degli indirizzi per restringere la ricerca in base al proprietario o al tipo di ...

Congresso Mondiale delle Famiglie : cos'è e Perché tante polemiche : Le femministe di 'Non una di meno' stanno organizzando tre giorni di proteste , dibattiti, assemblee e spettacoli che si svolgeranno in città negli stessi giorni del Congresso delle Famiglie. Sabato ...

Prosegue fino al 31 marzo il festival 'Le case della scienza' Per scoprire i segreti degli 'Spazi' : Gli spettacoli sono in programma venerdì 22 marzo, ore 20,; sabato 23 marzo, ore 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30, e domenica 24 marzo, ore 10, 11, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30,., r.cr.,

