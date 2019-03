Pentagono indaga su ministro Difesa

Inchiesta delsuldellaad interim,Patrick Shanahan, per verificare se ha violato le norme etiche sponsorizzando il suo ex datore di lavoro,Boeing,mentre lavorava per il governo. Un portavoce del ministero dellain una nota,ha precisato che il diretto interessato è stato informato ricordando che in audizione in Congresso si era dichiarato favorevole ad un'inchiesta su queste accuse. Prima di entrare nell'ammistrazione, Shanahan ha lavorato per 30 anni come contractor di Boeing.(Di giovedì 21 marzo 2019)

